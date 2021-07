Manchester City, prestito da 650 milioni di dollari. Superato il Barcellona

2' di lettura

Arriva un maxi-assegno (e un maxi-debito) per il Manchester City, il club di calcio inglese degli emiri di Abu Dhabi. La squadra, laureata campione in Premier League ma reduce dalla deludente sconfitta in finale di Champions League contro il Chelsea dell'italiano Jorginho, ha raccolto sul mercato 650 milioni di dollari. Il prestito è stato acceso dal City Football Group, holding di Abu Dhabi: è il più grande finanziamento mai messo in piedi nel mondo del calcio: la società emiratina punta a espandere...