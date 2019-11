Manchester City, lo sceicco Al Mansour cede il 10% per 500 milioni Abu Dhabi chiama la California alla corte del Manchester City. Lo sceicco arabo Al Mansour e Khaldoon Al Mubarak hanno venduto per 500 milioni di dollari un pezzo del club inglese più ricco e più famoso al mondo di Simone Filippetti

Abu Dhabi chiama la California alla corte del Manchester City. Lo sceicco arabo Al Mansour e Khaldoon Al Mubarak hanno venduto per 500 milioni di dollari un pezzo del club inglese più ricco e più famoso al mondo. Uno striscione appeso l'anno scorso alle tribune dell'Etihad Stadium a Manchester, lo stadio di proprietà del club, celebra i 10 anni di Al Mansour come presidente della squadra.

Era arrivato nel 2008: undici anni dopo ha venduto il 10% del ManCity, che tra i suoi fan più celebri annovera le rockstar Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis, e Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths, gruppo cult degli Anni '80.

Per i Paperoni del Golfo Persico è un incasso monstre, che ripaga delle centinaia di milioni investiti nel corso degli anni per mettere in piedi un top club e portare trofei (come lo “scudetto” della scorsa stagione), e dunque è un successo, dal mero punto di vista finanziario. Ma dimostra anche che pure i mega-milionari che negli ultimi anni sono diventati i padroni del calcio, fanno fatica a mettere capitali in un calcio sempre più costoso.

L'operazione finanziaria degli sceicchi è in realtà più complessa: Silver Lake tecnicamente compra una quota della CFG, holding di Abu Dabi che ha creato un impero nello sport e detiene vari club in giro per il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.

Gli americani non saranno, però, i soli soci degli emiri: nel 2015 anche la Cina ha investito dentro la conglomera sportiva di Abu Dhabi e sono tuttora il secondo partner.