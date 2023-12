Manchester United: al patron della Ineos, Jim Ratcliffe, il 25% del club

Ascolta la versione audio dell'articolo

A più di un anno di distanza dalla sua messa in vendita, il Manchester United ha comunicato che il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha acquistato una quota di minoranza nello storico club della Premier League. Ratcliffe, che possiede il colosso petrolchimico Ineos ed è una delle persone più ricche della Gran Bretagna, ha acquistato una partecipazione «fino al 25%» - per 33 dollari ad azione - dei 20 volte campioni inglesi e investirà 300 milioni di dollari nel suo stadio Old Trafford. Come parte dell’accordo, lo United ha affermato che Ratcliffe si assumerà la responsabilità delle operazioni calcistiche del club.

«Come parte della transazione, Ineos ha accettato la richiesta del Consiglio di delegare la responsabilità della gestione delle operazioni calcistiche del club», ha affermato il club in una nota. «Ciò includerà tutti gli aspetti delle operazioni e delle accademie del calcio maschile e femminile, oltre a due seggi nel consiglio di amministrazione del Manchester United PLC e nei consigli di amministrazione del Manchester United Football Club».

L’Ineos di Ratcliffe possiede anche il Nizza, club della Ligue 1 francese, l’FC Lausanne-Sport, squadra della Super League svizzera, e lavora con il Racing Club Abidjan della Ligue One della Costa d’Avorio. È anche dietro i Grenadiers, una delle squadre ciclistiche di maggior successo al mondo

Anche lo sceicco Jassim bin Hamad al Thani del Qatar stava cercando di acquistare il club, ma ha abbandonato il processo, dicendo che non avrebbe aumentato la sua offerta di 6 miliardi di dollari, lasciando il miliardario britannico a concludere un accordo con i proprietari, la famiglia Glazer.