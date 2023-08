Mancini in Arabia, Lukaku a Roma: va dove non ti porta il cuore. Milan e Napoli avanti tutta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gente che va, gente che viene

Chi se ne va definitivamente, ma finalmente con il crisma della ufficialità, è Roberto Mancini . L'ex c.t. azzurro, dimessosi due settimane fa, già oggi pomeriggio verrà presentato a Riad dalla Federazione araba come nuovo allenatore dei Green Falcon che, per chi non fosse esperto del calcio del deserto, sono i giocatori della Nazionale saudita.

Mancini, firmerà un contratto fino al 2027 che gli renderà circa 25 milioni all'anno, naturalmente esentasse. Come tutti gli italiani siamo naturalmente felici che un nostro connazionale si faccia onore all'estero guadagnando secondo le cifre di mercato di un Paese che non si fa problemi a ingaggiare i migliori professionisti del pallone. Come è stato per Ronaldo, Neymar, Benzema e via decrescendo. Sono scelte legittime e personali. Soprattutto per un calciatore, la cui carriera è sempre legata agli infortuni. Oggi sei una star, domani chi lo sa. Pensiamo a Bonucci, trattato come un cameriere che ha rotto i piatti durante una cena importante.

Per un allenatore è diverso, la carriera è più lunga, ma anche questa legata a mille variabili. Lo stesso Mancini, dopo la conquista dell'Europeo, era sulla cresta dell’onda, corteggiato e riverito come un divo. Un emblema elegante dell'Italiano vincente. Un uomo di mondo che dall'alto dei suoi successi, nei suoi tanti spot in tv, ci suggeriva come vivere: dove andare in vacanza, come vestire e quant'altro. Un leader che raccomandava ai giovani di stare lontano dalla droga e dal doping.

Chiaro che se uno si fa portabandiera di così tanti valori importanti, compreso quello dell'attaccamento alla maglia azzurra, non deve poi stupirsi delle critiche di chi sente tradito. Non è bello dire non ci sto più alla vigilia di due partite quasi decisive dell'Italia. Con quel teatrino del dico e non dico. Che poi, come si visto, si poteva anche dire subito. Ognuno è libero di scegliersi il suo destino, i suoi vice, di accettare i contratti più vantaggiosi, sapendo però che così si rompe un patto di fedeltà e fiducia. Questo non significa disconoscere quanto di buono Mancini ha realizzato per la Nazionale, come farci vincere un Europeo, con un gioco scintillante, dopo più di mezzo secolo. Bravo, certo. Ma è anche il cittì che non ci ha portato ai Mondiali per la seconda volta di seguito. Una delusione tremenda.

Se Mancini avesse lasciato in quel momento, nessuno avrebbe avuto da dire. Ora invece suona male. Come una guida che, in mezzo alla bufera, abbandona il suo gruppo per mettersi in salvo. Qui non muore nessuno, però il senso è lo stesso: ciao ragazzi, io vado nel paese della cuccagna, e voi arrangiatevi.