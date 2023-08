Mancini ha firmato: il nuovo ct dell’Arabia partirà lunedì per Riad

I punti chiave Il fine settimana nelle Marche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Roberto Mancini ha firmato fino al 2027 come ct dell’Arabia Saudita, e partirà domani per Riad, dove a breve sarà presentato nel suo nuovo incarico. L’evento di presentazione sarà domani a Riad comincerà alle 16 italiane, con il presidente federale Yasser Al Misehal a presentare il nuovo allenatore della nazionale di calcio saudita. L’ingaggio si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Mancini si era dimesso da ct della nazionale italiana il 13 agosto scorso.

Nel 2027 l’Arabia Saudita organizzerà la Coppa d’Asia.

Il debutto in panchina invece è previsto per l’8 settembre a Newcastle nell’amichevole contro la Costa Rica.





Il fine settimana nelle Marche

Ieri Mancini ha trascorso una giornata di riposo nel mare di Senigallia, in provincia di Ancona. Giunto in mattinata a Jesi, la sua città natale, per far visita ai genitori, nel pomeriggio Mancini si è trasferito in un lido di Senigallia in compagnia di alcuni amici.

All’uscita dello stabilimento non ha voluto fare dichiarazioni, dirigendosi in albergo. Per poi trascorrere la serata in un ristorante, sempre di Senigallia, ancora con gli amici di sempre.