Dopo Mancini, la Figc punta su Spalletti come ct dell'Italia

Quest'anno, è vero, in Europa i nostri club sono andati avanti ,alcuni arrivando fino alle finali. Ma complessivamente, se non entrano nuovo soci stranieri, siamo un calcio povero e senza prospettive. Quello che è accaduto alla Juventus, i processi, le plusvalenza truccate, eccetera, ha una spiegazione semplice: le nostre società, anche quelle più blasonate, non riescono a stare al passo con i ricchi club europei.

Interessante a questo proposito quanto ha detto al Corriere della Sera l'ex presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: «La situazione è grave, ogni stagione perdiamo un miliardo e 300 milioni di euro. La nazionale non è andata agli ultimi due Mondiali, i giovani calciatori sono sempre meno, , le strutture sportive carenti, gli stadi obsoleti. Sui diritti tv, i club top in Italia prendono un terzo in meno degli ultimi della Premier League. Il tutto mentre le tv a pagamento hanno scoperto altri sport. Il tennis ha più canali del calcio. E bisogna chiedersi il perché».

Ecco: è in questo quadro che vanno inserite le dimissioni di Mancini. Un quadro deteriorato, sempre più allarmante, dove nessuno riesce a muoversi, a investire nei giovani, a cercare nuove strade.

Chiaro poi che se un tecnico della Nazionale deve lavorare su un parco di calciatori di qualità sempre più bassa o che non giocano in Italia diventa poi difficile allestire una squadra competitiva. Al di là delle scelte personali di Mancini, o di che cosa vuole fare in futuro essendo ancora relativamente giovane (58 anni, restava per lui un problema di fondo: che con questi chiari di luna il suo futuro sulla panchina azzurra sarebbe stato precario. Col rischio di incassare altre umiliazioni e brucianti delusioni. L'Italia, con il suo prestigioso passato, gode infatti di una importante tradizione. Ma è un brillare opaco, come quelle stelle che, pur facendo a distanza ancora luce, sono ormai destinate a spegnersi.

L'errore di Mancini è stato quello di accorgersene in ritardo, di non prenderne atto subito dopo il disastro del 2022. Adesso tutto suona strano e anche poco generoso. E come tutti i divorzi, lascia spazio solo alle amarezze. E alla fretta, da sempre cattiva consigliera.