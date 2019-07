Manco a dirlo...Amatriciana

Per preparare questo classico della cucina romana va tenuto ben presente un principio cardine: il guanciale deve essere un quarto esatto del peso della pasta. Quanto all’esecuzione il procedimento è piuttosto semplice e si parte mettendo in una padella, possibilmente di ferro, il guanciale a rosolare con un cucchiaio d’olio e il peperoncino. Verso fine cottura si sfuma con il vino bianco e si tiene da parte al caldo. Nella stessa padella si cuoce il pomodoro nell’unto rimasto per qualche minuto e quindi si incorpora il guanciale facendo asciugare la salsa. Si aggiungono sale e pepe quanto basta e nel mentre si lessa la pasta in abbondante acqua salata, scolandola al dente. Infine: aggiungere il pecorino grattugiato e aggiungerlo alla pasta scolata e quindi incorporare la salsa mescolando lentamente. Impiattare e servire ben caldo.



La prelibatezza: La mortadella di Campotosto (presidio Slow Food) viene ottenuta esclusivamente dai suini allevati sui Monti della Laga, dei quali si selezionano tagli magri presi dalla spalla e dal prosciutto. Alle parti magre vengono aggiunti pancetta, sale, pepe nero e un mix di aromi che varia a seconda del produttore. Gli ingredienti vengono macinati fino ad ottenere un impasto a grana fine che poi viene insaccato in un budello naturale inserendovi all'interno un bastoncino di lardo intero. Il salume viene poi cucito manualmente e appeso a coppie su un palo in un locale adibito all'affumicatura, prodotta con legno di quercia o di faggio, della durata di due settimane. Segue quindi una stagionatura di tre mesi in locali areati posti ad un'altitudine di 1300 metri, cosa che garantisce una temperatura ed un livello di umidità perfetti.