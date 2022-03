Mandarin Oriental apre la divisione ville di lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ville in affitto costituiscono un importante settore del turismo, soprattutto in tempi di Covid. È così che anche Mandarin Oriental Hotel Group ha lanciato una collezione brandizzata di ville private selezionate con cura. La divisione prende il nome di Mandarin Oriental Exclusive Homes e viene lanciata in collaborazione con StayOne, la community che permette ai viaggiatori di lusso di sperimentare le migliori abitazioni presenti sul mercato.

Focus sull’Europa. Mandarin Oriental Exclusive Homes ha selezionato, infatti, diverse case situate in note destinazioni in tutta Europa: da una casa in stile georgiano a tenute private di 200 ettari nel cuore del Cotswold, a idilliache ville sulla spiaggia nel sud della Francia o delle Baleari, tra cui una villa mozzafiato su un'isola privata, la piccola isola di Tagomago vicina a Ibiza.

Isola di Tagomago vicino a Ibiza

Le case sono state scelte per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in modo da offrire diverse esperienze: un'intimità isolata, attrazioni per famiglie o ancora ambienti finalizzati a delle feste.

Le case vengono ispezionate da StayOne e Mandarin Oriental per garantire i massimi standard di qualità e sicurezza, nonché posizioni privilegiate all’interno delle migliori destinazioni per il tempo libero. Sono dimore accessibili solamente tramite la piattaforma Mandarin Oriental Exclusive Homes e offrono servizio di concierge personale dedicato, esperienze culinarie private su richiesta, fino alle esperienze a misura di famiglia, come le sistemazioni speciali per bambini di tutte le età.