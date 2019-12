Mandarin Oriental Milano

Il Mandarin Oriental, Milan unisce l'eleganza del design milanese al lusso orientale nel cuore della città. Ospitato in quattro edifici del XVIII secolo a pochi passi dal Teatro alla Scala, offre una Spa con approccio olistico con 6 sale trattamenti private, tra cui due suite per coppie, una cabina dedicata per massaggi Thai e un'ampia Spa Suite, un Beauty studio, una Spa boutique, piscina coperta, centro fitness e hair stylist. Fra i numerosi trattamenti proposti, quelli pensati in esclusiva per l'uomo, oppure l'Oriental Harmony, quattro mani all'opera, perfettamente all'unisono, in un'esperienza indimenticabile che ispira l'armonia dei sensi: due terapisti che si muovono in sincronia perfetta. Si inizia con uno scrub delicato che dona sollievo alla pelle e si prosegue con un massaggio armonico che riequilibra il corpo. Ideale per alleviare il malessere da jet lag. www.mandarinoriental.com/milan/la-scala/luxury-hotel