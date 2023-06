«Mandarin Oriental, presto sei hotel in Italia. Focus Sicilia e Sardegna»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà la prima struttura in alta montagna quella che Mandarin Oriental aprirà a Cortina nei prossimi mesi in vista delle Olimpiadi 2026, ma anche la prima di una nuova serie di inaugurazioni che vede l’Italia al centro della strategia del colosso dell’ospitalità di Hong Kong che fa capo a Jardine Matheson Group. La ricerca nel nostro paese continua infatti senza sosta. Al momento il gruppo vanta 36 hotel di lusso in 24 Paesi del mondo, con l’obiettivo di crescere nei prossimi anni soprattutto in Europa.

La realtà alberghiera Mandarin Oriental ha messo in pista per il nostro Paese una doppia strategia di aperture in città e nelle location di vacanza per aggredire un mercato che ha ancora molte potenzialità. Al momento sono due le strutture esistenti, quella di Milano, aperta nel 2015 in alcuni palazzi storici di proprietà del gruppo Statuto tra via Andegari e via Monte di Pietà, e quella sul lago di Como, in quello che fu l’hotel Casta Diva di Blevio, completamente rivisitato nel 2020.

«La nostra idea è di raddoppiare o addirittura triplicare il numero di strutture che abbiamo oggi in Italia - dice Christoph Mares, Chief Operating Officer a livello globale del brand. Mares, 56 anni, tedesco di nascita, vanta 25 anni di esperienza nel mondo dell’ospitalità di lusso. Dal 2000 in Mandarin Oriental, ha avuto posizioni di rilievo negli hotel di Londra, Parigi e Monaco. Una pausa nel 2008 lo ha portato a ricoprire ruoli di vertice in Emaar Hospitality Group per poi tornare in Mandarin.

«Viaggio 20 giorni al mese – racconta in esclusiva al Sole 24 Ore – per accrescere il portafoglio del gruppo in particolare in Europa e nel Middle East. E per l’Italia due annunci arriveranno a breve». Secondo indiscrezioni, non confermate dalla proprietà, uno dovrebbe essere quello relativo a Roma. Qui Merope Asset Management ha acquistato per cento milioni di euro da Colony Capital i Villini del Rione Sallustiano, che potrebbero essere il prossimo MO italiano. Dieci villini in un parco secolare, che la società sta riqualificando con investimenti per 80 milioni di euro. «Roma è una destinazione dove vogliamo essere – spiega -. È senz’altro una priorità, ma guardiamo con attenzione anche a Firenze, e alla Toscana in generale, senza tralasciare Costa Smeralda e la Sicilia. Mares trova le due isole decisamente vivaci come mercati. Trova che ci sia troppa competizione? «No, direi di no» commenta. L’idea è di realizzare nuove strutture o valorizzare l’esistente.

Il focus oltre all’Italia, si estende su Spagna, Portogallo e Francia. Il miglioramento delle performance nel 2022 è dovuto alla forte occupazione e dai prezzi in Europa, Middle East e Africa: il RevPAR (fatturato generato per camera disponibile) in queste zone è salito del 45% sul 2021 (564 dollari americani), così come l’Adr.