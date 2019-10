Mandarin rileva Eurmoda, primo passo per un hub di fornitori del lusso L’azienda veneta produce accessori in metallo e fibbie per pelletteria, calzature e occhiali. Il fondo è già pronto a una nuova acquisizione attesa per gennaio 2020 di Marta Casadei

Creare un polo di piccole e medie imprese del made in Italy che producono dettagli e accessori per le aziende del lusso. Per farne un punto di riferimento internazionale.

È un orizzonte ambizioso e il fondo Mandarin Capital Partners III ha già mosso il primo passo verso l’obiettivo: l’acquisizione di Eurmoda Srl, azienda veneta fondata nel 1986 che produce accessori in metallo e fibbie per pelletteria, calzature e occhiali e ha chiuso l’ultimo esercizio fiscale a oltre 30 milioni di ricavi, con una Cagr superiore al 20% dal 2016.

L’operazione - la firma è avvenuta all’inizio di agosto 2019, il closing è atteso per oggi - prevede la creazione di una holding (Margot Spa), controllata da Mandarin Capital Partners III con una quota del 70%, alla quale farà capo Eurmoda Srl. La guida di Margot Srl sarà affidata a Marco Vecellio, già amministratore delegato di Eurmoda e azionista al 30 per cento della newco.

L’acquisizione dell’azienda di Pederobba (Treviso), deal di cui non è stato reso noto il valore, è il punto di partenza per la costruzione dell’hub italiano di fornitori strategici del lusso: «È la nostra prima acquisizione nel settore moda e non sarà l’ultima - spiega Andrea Tuccio, partner di Mandarin capital partners -. L’idea è quella di investire in piccole e medie imprese complementari tra loro, che spesso lavorano con i grandi marchi, e farle crescere a livello nazionale e internazionale, puntando anche sulle nuove tecnologie». L’obiettivo economico a breve termine è un «raddoppio del fatturato».

Lo sviluppo del polo - che andrebbe a risolvere alcuni dei problemi cui fanno spesso fronte le piccole imprese della filiera made in Italy: la frammentazione e la scarsità di cassa da reinvestire in ricerca e sviluppo - è già in corso avanzato: «Siamo in trattativa con alcune società che consentiranno a Margot di crescere, acquisire nuove tecnologie, di diversificare la base clienti guardando anche al segmento del lusso accessibile», dice Tuccio.