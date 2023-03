Mandato di arresto per Putin, segnale politico che allontana i negoziati di pace

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il mandato d’arresto internazionale ricorda troppo da vicino quello contro il leader sudanese Omar Hasan Ahmad al-Bashīr, inutilmente incriminato dalla Corte penale per il genocidio in Darfur». Per Paola Gaeta, ordinario di diritto internazionale penale, al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra, il mandato d’arresto dell’Aja è soprattutto un forte segnale politico.

Perchè l’atto d’accusa nei confronti di Putin non contesta l’aggressione?

Perchè la Corte penale dell’Aja non ha giurisdizione sullo Stato aggressore, la Russia, che non l’ha riconosciuta. Per perseguire il reato di aggressione è necessario un riconoscimento da parte di entrambi gli stati impegnati nel conflitto.

Quale è la differenza con il Tribunale dell’ex jugoslavia che è riuscito a processare Milosevic?

Il Tribunale dell’ex Jugoslavia, era un Tribunale ad hoc. Nato non in forza di un Trattato che deve essere ratificato dagli Stati, ma per effetto di un atto del Consiglio di sicurezza dell’Onu e dunque vincolante. Quanto a Milosevic è stato consegnato dal Governo di Belgrado.