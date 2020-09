«Mandibules», la follia surreale di Quentin Dupieux

Prendendo spunto da un racconto di Jim Shepard (anche co-sceneggiatore insieme alla regista), Mona Fastvold dirige un'opera di grande pregnanza narrativa, dal taglio quasi sempre epistolare, girata in pellicola e capace di trasmettere un'atmosfera da cinema d'altri tempi.

Sempre in crescita col passare dei minuti, è un lungometraggio che riesce a emozionare e, soprattutto, a costruire personaggi credibili e sfaccettati: notevole, in particolare, la figura di Dyer, interpretato da Casey Affleck, marito silenzioso e in apparenza distaccato, che dimostra con piccoli dettagli tutta la sua umanità.

Ottimo anche il lavoro di Katherine Waterston (Abigail) e Vanessa Kirby (Tallie) in questo lungometraggio inoltre valorizzato da un gran lavoro di montaggio visivo e sonoro.

Infine, una menzione per un lavoro invece più trascurabile, «I figli del sole» di Majid Majidi.

Presentato in concorso, il film iraniano si concentra sul dodicenne Ali e su alcuni suoi amici: un gruppo di ragazzini che cerca di sopravvivere e sostenere la propria famiglia, tra lavoretti in un garage e piccoli crimini per racimolare in fretta del denaro. La vita di Ali potrebbe cambiare quando, improvvisamente, gli viene affidato il compito di ritrovare un tesoro nascosto sottoterra.