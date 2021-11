Måneskin miglior rock band agli Mtv Emas: i 5 segreti del loro successo

Fluidità glam

La rivoluzione sessuale nella musica è roba di 50 anni fa: la dobbiamo a gente come David Bowie, Lou Reed, Marc Bolan. Il glam era un genere «fluido» prima ancora che inventassero il termine fluido. I Måneskin si sono appropriati di questo immaginario, griffandolo Gucci, rendendolo di sicuro meno impegnativo e, se possibile, ancora più cool. Si affidano a Nick Cerioni, stesso stylist di Achille Lauro e a margine dell’evento di Budapest stoccano la politica italiana sulla faccenda Ddl Zan: «Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura», dicono Damiano e compagni. «Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante». Rivisitazione del concetto di intellettuale organico ai tempi della comunità Lgbt+.

Sono nuovi, ma sono vecchi

Se è vero che facciamo la fila per vedere al cinema il remake di Dune e ancora ci commuoviamo al ricordo di A Star is Born, film in cui Lady Gaga nel 2018 rifaceva una parte che nel 1954 era stata di Judy Garland, questa è l’epoca del revival. E i Måneskin sono una grande revival band. Sono nuovi, proprio perché sono «vecchi»: le loro setlist sono imbottite di cover in stile, il loro brano di maggior successo è, appunto, una cover. Un nuovo ascoltatore, specie se inglese o americano, non deve fare poi questa grossa fatica per conoscerli. Perché già li conosce.

Grande lavoro di posizionamento

Se ti qualifichi in Champions, investi per rafforzare la rosa in vista della stagione successiva. Se arriva lo scudetto, magari investi ancora di più per piazzarti in alto in Europa. Vale nel calcio, ma la musica non ragiona tanto diversamente: i Måneskin hanno vinto Sanremo un po’ a sorpresa e l’Eurovision Song Contest perché, ormai da qualche anno, era nell’aria che dovesse capitare a un artista italiano. Legittimo, per non dire doveroso tentare la carta del mercato internazionale.

I Maneskin insigniti dell’Ema come migliore rock band (Afp)

Sony Music, loro casa discografica, ed Exit Music, società di management fondata dall’A&R di Sony Fabrizio Ferraguzzo e Marica Casalinuovo, produttore esecutivo di Fremantle Italia, con lo scopo di gestirli, stanno lavorando benissimo in questo senso. I feat. con Iggy Pop non piovono dal cielo, stesso dicasi per le ospitate dal Tonight Show di Jimmy Fallon o per il ruolo di supporter ai concerti dei Rolling Stones: se ti fanno salire su una «barca» del genere, significa che su di te hanno investito e pure parecchio. Se parliamo di «return on investment» finora, negli States, hanno riempito due club da 500 spettatori e non sono andati oltre il 13esimo posto in classifica Billboard con Beggin’. Se l’investimento pagherà, ce lo dirà un giudice molto più severo di Manuel Agnelli, secondo cui i Måneskin sarebbero «i Beatles italiani». Un giudice che si chiama tempo.