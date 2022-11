Mangaratiba e la Costa Verde

Mangaratiba, a 120 km dall'aeroporto internazionale di Rio, fa parte della regione nota come Costa Verde, che presenta uno degli scenari più belli ed esotici della costa brasiliana, dove la Serra do Mar incontra l’Oceano Atlantico ed entrambi si fondono in modo unico. La città offre ai visitatori una destinazione che mescola belle spiagge e natura esuberante. I punti salienti della destinazione sono Patience Beach, uno dei litorali più belli della regione, con un mare di un blu intenso che riempie gli occhi e circondato da una foresta nativa, e la Bride’s Veil Waterfall, che si scopre percorrendo un sentiero di 20 minuti all’interno del Cunhambebe Park. La bellissima cascata può essere apprezzata sia in cima, dove si trova una struttura metallica che permette di scattare foto, sia in fondo, con i suoi 50 metri di cascata. L’attrazione dispone anche di una piscina naturale per rinfrescarsi e rilassarsi nella calma delle sue acque. Alcune delle migliori spiagge sono Praia de Águas Lindas, Praia Grande, Praia de São Brãs e Praia do Sítio Bom. Margarabita è famosa perché una parte del film di Sylvester Stallone “The Expendables” è stato girato nella zona centrale della città.

