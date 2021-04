Manghi (Cisco Italia): «Digitale e sostenibilità le chiavi dello sviluppo»

«Sicuramente dalle persone: sono state il segreto del nostro successo, lo sono state sempre e lo saranno sempre. Oggi bisogna trovare un buon equilibrio tra motivazione e competenze, tra impegni professionali ed esigenze personali in un momento particolarmente difficile. Per motivi di emergenza i dipendenti possono prendersi fino a quattro settimane supplementari per emergenze familiari, abbiamo dato un giorno di ferie in più a marzo, abbiamo organizzato incontri con esperti psicologici, abbiamo continuato a fare formazione, almeno otto ore a trimestre: se l'azienda ha cura delle persone, le persone si prenderanno cura della missione aziendale, quella di perseguire un futuro inclusivo per tutti, fatto di risultati economici positivi per l'azienda che si trasformino in valore per la società, l'economia e la sostenibilità. Oggi formiamo oltre 50mila persone l'anno comprese diverse carceri, da Bollate a Secondigliano, stiamo iniziando con il minorile del Beccaria di Milano: la recidiva per i nostri formati arriva a zero. Ma stiamo fornendo la tecnologia digitale per il funzionamento del centro vaccinale del Palazzo delle Scintille a Milano, il più grosso d'Italia. Ha effetto positivo e motivante per i nostri dipendenti, ma anche impatto positivo per i clienti che ci chiedono di collaborare su questi progetti».

Come cambierà il modo di lavorare?

«Il lavoro del futuro dovrà essere basato sulla libertà di scelta, sulla base delle singole esigenze, con gli strumenti che permettano di lavorare nel modo migliore possibile, e sicura, puntando anche ad automatismi che facciano a meno della password. Un nostro studio stima che il 58% delle persone lavorerà in futuro almeno otto giorni al mese da casa, vuol dire un terzo del tempo. Strumenti che garantiscano sicurezza, libertà qualità. Che facilitano una collaborazione ibrida come Webex che fornisce la minuta automatica, la traduzione simultanea, gli strumenti di intelligenza artificiale per la rielaborazione ragionata dei contenuti e in prospettiva strumenti comandabili in modo naturale mediante comandi vocali».

In questa trasformazione che ruolo può avere la Pubblica amministrazione?

«È fondamentale, a partire dalla possibilità che potrà avere anch'essa di offrire una modalità flessibile di lavoro, grazie a uno sviluppo culturale che permetta di lavorare per obiettivi, non per tutti i tre milioni di dipendenti pubblici, ma senz'altro per una buona parte. C'è poi un tema di gestione dei servizi pubblici: c'è un margine enorme di efficientamento digitale nella raccolta e riciclo di rifiuti, nella distribuzione dell'acqua e nella gestione dei trasporti urbani a livello locale. E poi il ruolo cruciale di indirizzo: tutto ciò che il Pnrr ci permetterà di accelerare avrà bisogno di soggetti attuatori validi dal punto di vista tecnico-organizzativo».