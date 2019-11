Berlino, la caduta del Muro e l’illusione di Gorbaciov Guardata e toccata finalmente da vicino a distanza di tempo la Porta si era rivelata per quello che è: niente affatto minacciosa. E questo per me era la dimostrazione della relatività dei muri: anche quelli scritti con la maiuscola sono indistruttibili fino a che lo vogliamo noi di Ugo Tramballi

Muro Berlino, Merkel: dobbiamo "difendere libertà e democrazia"

12' di lettura

Perché scappano da qui? Fu la prima domanda. Anzi: fu più un’obiezione critica che una domanda. Giusto il tempo di arrivare a Berlino Est con un aereo dell'Interflug; attraversare il controllo passaporti dopo che i Vopos avevano detto Danke schon restituendo il documento; trovare il taxi in una fila ordinata davanti al lindo aeroporto di Schonenfeld; entrare in città, anch'essa efficiente in quell'inizio d’autunno tiepido e promettente del 1989. C’erano molti fiori e molti giovani. Perché, dunque, i tedeschi dell’Est stavano fuggendo dalla Ddr?

Fare uomini e stanziali

Ad agosto, il 23, lo stesso giorno in cui lettoni, estoni e lituani avevano creato una catena umana di centinaia di chilometri per chiedere l’indipendenza dall'Unione Sovietica, l’Ungheria aveva incominciato a svitare, tagliare e scardinare la sua parte di Cortina di Ferro. Chi voleva, poteva andare in Austria ed entrare nel mondo del nemico senza più chiedere alla polizia politica lo speciale passaporto per l'espatrio: diverso da quello necessario per viaggiare all’interno del proprio paese – ma non in ogni regione del Paese – rilasciato dalla stessa polizia.



Tutti i Paesi del blocco comunista erano organizzati allo stesso modo: se non in delegazione ufficiale, viaggiare non era un’attività incoraggiata dalle autorità. Il Muro di Berlino era solo l’ultimo divisorio fisico, il più famoso perché visibile, la barriera finale di un sistema di muri burocratici, polizieschi, ideologici, di vita quotidiana. L’obiettivo delle “democrazie popolari e internazionaliste” alla fine era di fare degli uomini e delle donne stanziali. Meglio, immobili. Se si fossero mossi e avessero aggirato i muri eretti attorno a loro, avrebbero scoperto che altrove c’era di meglio.



Ma gli ungheresi, che di quel blocco erano sempre stati i meno entusiasti, avevano aperto una porta. Prima timidamente, poi in massa, con le loro Trabant cariche, i tedeschi dell’Est scendevano in Cecoslovacchia, attraversavano l'Ungheria, entravano in Austria e risalivano in Germania Federale a chiedere asilo politico. Il Muro di Berlino che avevano guardato da Est, meno di una settimana dopo lo potevano vedere da Ovest. E dicevano tutti di essere più felici.

Varsavia e Berlino come Parigi e Monaco di Baviera

Era questo che non capivo. Anche i berlinesi orientali dai quali cercavo una spiegazione appena arrivato, non capivano perché facesse tanta fatica a capire. Probabilmente sospettavano che fossi comunista. Loro non lo erano e chi possedeva ancora la tessera del Partito, aveva smesso di crederci da molto tempo. Lo tenevano per fare la coda in negozi che avevano ancora qualcosa da vendere; per essere fra i primi della lista ad ottenere il diritto di comprare automobili contingentate e malfunzionanti già quando uscivano dalla catena di montaggio; per mandare i figli in tristi campeggi estivi dove almeno i bambini vedevano il mare una volta l’anno.