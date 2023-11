Mangiare fuori casa, il 40% dei locali è al mare e il 17% nelle grandi città

Il ruolo centrale del turismo

Il 40% dei locali si trova in un comune costiero ( tra questi, il 10% è collocato direttamente sulla spiaggia) e più dell’80% degli hotel e dei B&B è dislocato in comuni che vantano un indice turistico elevato o medio-elevato: un dato che fa capire quanto sia importante il turismo per questo tipo di attività.

«La Guida Horeca rappresenta una bussola per orientarsi nelle complesse dinamiche in un settore particolarmente attivo e dinamico nel nostro Paese. Infatti – dice Daniela Cardaciotto, on premise sales leader Italia di Cga by Niq – fornisce un’anagrafica di tutti i punti di consumo in cui è possibile effettuare consumazione in loco e permette di segmentarli in funzione di diverse variabili, dalla collocazione geografica all’occasione di consumo, dalla tipologia di canale all’affinità del singolo punto vendita con specifici prodotti. In questo modo, grazie anche all’integrazione con i dati sulle abitudini dei consumatori attraverso la piattaforma TradeDimensions 2.0, consente agli operatori del settore di rimanere costantemente aggiornati sull’evoluzione e sulle opportunità del mercato, e di prioritizzare le proprie strategie sui punti di consumo più affini e potenziali per il proprio business».





Loading...