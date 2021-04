Mania di Nft da Leonardo a Hirst

E nell’Unione Europea a che punto siamo?

Il 24 settembre 2020, la Commissione Europea ha varato un ambizioso “Pacchetto per la finanza digitale”. In tale pacchetto, è compresa anche una Proposta di Regolamento Europeo relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, che allego alla presente mail per Suo riferimento. Tale regolamento, non appena sarà approvato, diverrà direttamente vincolante in ogni stato membro dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. Il Regolamento disciplinerà le “cripto-attività” che sono definite all'art. 3. co. 1 n. 2) come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita o custodita elettronicamente utilizzando le distributed ledger technology o tecnologie similari” e che non si qualificano come strumento finanziario, moneta elettronica, deposito o cartolarizzazione.

Cosa prevede il Regolamento?

Prevede tre categorie di cripto attività: (i) utility token (criptoattività emesse allo scopo di fornire l'accesso digitale ad un bene o a un servizio, disponibile su una rete DLT e accettate esclusivamente dall'emittente); (ii) asset referenced token (ART) (cripto-attività che mantengono stabile il proprio valore in virtù del loro collegamento con il valore di valute aventi corso legale, beni e altre cripto-attività); (iii) e-money token (EMT) (cripto attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzate per lo scambio di beni e servizi e che mirano a mantenere fisso il proprio valore tramite un collegamento esclusivo con monete avente corso legale). Tale Proposta di Regolamento è importante perché prevede, a tutela dei consumatori e della trasparenza del mercato, dei requisiti soggettivi e degli obblighi (es. pubblicazione di un white paper informativo) per gli emittenti di tali tre tipologie di token.

Quali gli obblighi?

Varieranno a seconda del tipo di token emesso. I servizi relativi all'impiego di cripto-attività potranno essere offerti solo da soggetti appositamente autorizzati in tutto il territorio dell'Unione Europea, che saranno tenuti a rispettare determinati requisiti organizzativi, oltre che obblighi comportamentali e di custodia, infine, di salvaguardia delle cripto-attività. Inoltre, la Commissione Europea ha avviato una consultazione avente ad oggetto la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per garantire che le disposizioni europee siano adeguate per affrontare le problematiche relative alle nuove tecnologie, alle criptoattività e criptovalute. Tale consultazione avrà termine il 2 giugno 2021.

In Italia a che punto siamo?

In attesa della approvazione della suddetta normativa europea, deve segnalarsi il Rapporto finale relativo alle “offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività” (di seguito il “Rapporto”), pubblicato il 2 gennaio scorso dalla Consob, che ha ha fornito un riscontro a quanto emerso in sede di consultazione in data 21 maggio 2019 e delle linee guida in materia di cripto-attività.

In relazione agli aspetti definitori, la Consob non introduce criteri ermeneutici chiari per distinguere tra cripto-attività riconducibili alle categorie degli strumenti finanziari (disciplinati dal testo Unico Finanza – TUF) e cripto-attività non incluse in tali categorie. Secondo l'Autorità di vigilanza tali criteri ermeneutici sono già contenute nella disciplina europea, che codifica le diverse categorie di strumenti finanziari. Permangono, quindi, problematiche definitorie relativamente ai così detti crypto asset. In tale Rapporto, la Consob esclude che la mera tokenizzazione di “diritti connessi con il trasferimento o di beni mobili o immobili o parti di essi” – come nel caso dell'opera di Beeple - possa rientrare nella nozione di progetto imprenditoriale, salvo tali token non siano ancorati “a progetti imprenditoriali concreti e non comportino (…) la promessa di un bene/servizio da realizzare”. In tale ultimo caso, gli emittenti di tali asset token sarebbero soggetti agli obblighi propri di chi emette strumenti finanziari.

Quali garanzie dalle piattaforme?

La Consob richiede agli emittenti la pubblicazione di un white paper e altri obblighi di trasparenza. L'affidabilità circa gli aspetti tecnologici viene assegnata ai gestori delle piattaforme, per i quali dovranno essere previsti a livello normativo degli obblighi minimi di validazione/certificazione dei protocolli tecnologici utilizzati dai promotori e le modalità di verifica di tali obblighi. Altresì, le piattaforme di scambio (c.d. exchange) saranno destinatarie di requisiti in materia di compliance, business continuity, due diligence, monitoraggio delle transazioni, informazioni sulle cripto-attività e cyber security. Inoltre, anche per soggetti che forniscono servizi di portafoglio digitale (wallet) sono previsti obblighi relativamente ai servizi di custodia post trading dei Token3.