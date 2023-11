Manifattura, nuovi modelli di business per il futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come le tensioni geopolitiche e le profonde trasformazioni sociali e tecnologiche stanno ridefinendo le regole competitive per le imprese e stanno obbligando al ripensamento dell’offerta e del loro posizionamento? Come la carenza di talenti e le lacune di competenze stanno divenendo la principale sfida per le aziende che puntano al futuro? Come l’intensificarsi della crisi climatica globale sta obbligando all’adozione di nuovi modelli di produzione sostenibili? In definitiva, quali sono le strade per ridefinire modelli di business sostenibili per la manifattura del futuro?Sono queste alcune delle domande che le imprese manufatturiere si stanno ponendo in questi anni e che caratterizzeranno le imprese che riusciranno ad evolvere adattandosi alle sfide che si presenteranno.

Il Covid-19, accanto ad un profondo ripensamento sociale e dell’equilibrio tra vita personale e vita professionale, ha dato vita ad un processo di cambiamenti a cui hanno contributo, evidentemente, la successiva crisi energetica, i recenti conflitti e tensioni internazionali e la spirale inflattiva che, secondo generalizzate stime future, contraddistinguerà ancora il prossimo 2024. Tutti questi accadimenti hanno messo a dura prova le nostre vite su più fronti e ci hanno costretto ad esplorare e a sperimentare come adottare e adattare i nuovi progressi tecnologici alle fabbriche e alle persone che ci lavorano e per far evolvere l’organizzazione e l’offerta fino ad arrivare e rimettere in gioco i modelli di business. Guardando alle persone, viene chiesto loro di operare in un contesto trasformato, affrontando problematiche per molti assolutamente nuove.

L’equilibrio tra lavoro e vita privata è al centro. Oggi bisogna saper collaborare e interagire con persone connesse in remoto e mai incontrate di persona. Anche l’innovazione è messa a dura prova da nuovi modelli collaborativi e di interazione sempre più virtuali e globali che trasformano l’offerta di prodotto ed i sistemi industriali e produttivi rispetto a come sono stati concepiti decenni fa, sulla base di regole e dinamiche nuove. I manager devono capire come adattare in questo nuovo contesto le loro azioni ed organizzazioni e saper identificare chi saranno i loro nuovi partner, tenendo conto dell’emergere di numerose iniziative decentralizzate e logiche sempre più diffuse di ecosistemi e piattaforme. Devono saper mantenere i giusti rapporti con i territori, e allo stesso tempo connettersi a livello globale sia fisicamente che virtualmente per garantire competitività sui mercati ed attrattività verso i talenti.

La World Manufacturing Foundation, istituzione creata da Confindustria Lombardia ed il Politecnico di Milano, con l’importante contributo di Regione Lombardia, si propone di raccogliere e studiare le principali tendenze e i cambiamenti che stanno intervenendo nel settore manifatturiero in tutto il mondo, promuovendo l’innovazione e le sviluppo delle imprese con l’obiettivo fondamentale di migliorare il benessere sociale e di favorire la crescita inclusiva in tutte le nazioni, attraverso il dialogo e la cooperazione tra i principali attori del settore manifatturiero. La fondazione organizza ogni anno, dal 2011, il World Manufacturing Forum, un evento internazionale a cui partecipano esperti di politica globale, leader industriali ed eminenti esponenti del mondo accademico e della ricerca, affrontano le sfide e le tendenze della produzione globale. Quest’anno il Forum si terrà a Treviglio, in provincia di Bergamo, presso la sede di SDF, gruppo industriale multinazionale che rappresenta uno dei principali produttori mondiali di trattori, con l’obiettivo di chiudere virtualmente un tour tra le due capitali della cultura d’impresa. Il Forum, inoltre, è l’occasione per illustrare le ricerche ed i principali trend di mercato contenuti all’interno del World Manufacturing Report, un white paper annuale che affronta questioni rilevanti nel settore e realizzato da un comitato consultivo di alto livello e da esperti provenienti da diversi settori a livello globale. Le sfide e i rischi affrontati dalle filiere manifatturiere sono molteplici e diversificate. E necessitano un profondo esame di coscienza e di un rapido adeguamento al nuovo mondo multipolare e agli shock che ne derivano. La World Manufacturing Foundation ha la responsabilità di supportare l’industria per riaffermarne la centralità e cogliere le opportunità della trasformazione digitale e sostenibile.