Manifattura, primo stop. In aprile stimate l’8,5% di assunzioni in meno

Rimane la difficoltà di reperimento

Nonostante la prima frenata nelle previsioni assunzionali delle imprese industriali, resta ancora su livelli elevatissimi il mismatch. Ad aprile la quota di assunzioni per cui le aziende dichiarano difficoltà di reperimento continua a superare il 40%, 40,4% per l’esattezza, ben 8,3 punti percentuali in più rispetto ad aprile 2021. Si sale al 55,8% per gli operai specializzati, al 47,8% per i conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili, al 47,4% per le professioni tecniche e al 47,2% per dirigenti e professioni intellettuali e scientifiche.

Come mostra il borsino delle professioni, le figure per cui la difficoltà di reperimento supera la soglia del 60% sono nell’ordine: artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (65,6%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metallica (64,6%), fabbri ferrai, costruttori di utensili (63,4%), meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (61,1%).

«A fronte di questi numeri è il momento di sostenere l’occupazione, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale contributivo - ha commentato Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all’università Bocconi -. Non possiamo più perdere tempo sulle politiche attive, che vanno sostenute, anche in chiave di lotta al mismatch. Dobbiamo rimuovere tutti i vincoli burocratici che limitano l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro».