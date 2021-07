Manifatture Sigaro Toscana va in soccorso della filiera del tabacco in crisi

2' di lettura

Manifatture Sigaro Toscana (Mst) va in soccorso della filiera del tabacco (200 imprese e 2.000 addetti che coltivano più di 1.300 ettari in Italia, soprattutto in Toscana, basso Lazio e Campania) messa in crisi non tanto dalla pandemia quanto, negli ultimi anni, dalla mancanza di contributi comunitari e dal meteo che ha causato gravi danni alla produzione. Le azioni di aiuto sono affidate al ‘tavolo’ di filiera che si è riunito nei giorni scorsi a Lucca, nella fabbrica di Mst in cui si producono sigari, presenti il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Stefania Saccardi, insieme con le associazioni dei produttori di tabacco.



L’impegno

Mst si è impegnata a rivedere l'accordo firmato nel 2019, col quale proponeva di acquistare un minimo di 2.200 tonnellate di tabacco all'anno, per un valore di circa 15 milioni di euro, fino a tutto il 2024. Ora l'azienda è pronta ad allungare l'impegno per assicurarsi la materia prima: «Siamo pronti fin d’ora – ha spiegato l'amministratore delegato Stefano Mariotti – a rinnovare il nostro impegno per i prossimi cinque anni con acquisti per oltre 70 milioni di euro, così da consentire una prospettiva più lunga ai coltivatori. È necessario fare sistema per supportare la coltivazione del tabacco Kentucky in Italia che altrimenti rischia di non essere sostenibile. E dobbiamo trovare delle forme per supportare una produzione unica in Italia e nel mondo».

Il contributo

Quest’anno Mst ha previsto un ulteriore contributo riconoscendo un sussidio ai coltivatori più colpiti, in base alle superfici coltivate e al tabacco che verrà consegnato, sussidio stimato in oltre due milioni di euro. Manifatture Sigaro Toscano ha chiuso il 2020 con un fatturato di 106 milioni di euro, in leggero calo sull’anno precedente per la flessione di vendite nei duty free, e un margine operativo lordo (ebitda) di 33,5 milioni. L’export è stato di 19 milioni.