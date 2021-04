Manifestazione «Io apro» a Roma, lancio di petardi e tensione con polizia

2' di lettura

Lancio di petardi e oggetti vari contro la polizia in piazza San Silvestro a Roma, dove i manifestanti di «IoApro» hanno tentato di superare il cordone della polizia per dirigersi verso piazza Montecitorio. I tafferugli durati pochi minuti si sono smorzati, i ristoratori comunque insistono nel voler raggiungere la Camera dei deputati, anche se la manifestazione non è stata autorizzata dalla questura. Tante le sigle presenti con slogan, striscioni e tricolori. Insieme a ristoratori, partite Iva, baristi ed esercenti commerciali provenienti da tutta Italia. Anche Casapound, che ha esposto lo striscione: «La paura di morire non ci sta facendo vivere».



Piazza Montecitorio bloccata, la protesta si sposta



«Libertà, libertà», gridano i manifestanti che hanno organizzato la protesta per chiedere la riapertura delle attività commerciali. Le forze dell'ordine hanno chiuso tutti gli ingressi che portano alla piazza di Montecitorio anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. E i manifestanti si sono raggruppati in parte a Piazza San Lorenzo in Lucina e in parte nella vicina piazza San Silvestro.«Noi dobbiamo riaprire per i nostri figli. Perchè alcune attività posso aprire e altre no? Se il Covid c'è, c'è per tutti». Lo grida, alla manifestazione Sandra Di Bella, del movimento 'Ristoratori siciliani indipendenti', che indossa una sorta di elmo vichingo con le corna come Jake Angeli, uno dei manifestanti di Capitol Hill.

Pullman fermati

Il movimento voleva arrivare con 130 pullman da tutta Italia. I manifestanti sarebbero dovuti andare prima al Pantheon alle 14,30 e poi a Montecitorio. Ma il programma degli organizzatori oggi è cambiato all'ultimo momento. Diversi manifestanti riferiscono all'Adnkronos che «a causa posti di blocco sulle strade di Bologna, Napoli e Firenze, diverse persone che volevano partecipare sono stati fermate e non hanno potuto raggiungere la Capitale».

Leader protesta: abbiamo diritto di manifestare



«Protestiamo nel rispetto della legalità spiega Mohamed “Momi” El Hawi, 34 anni, ristoratore di Firenze, leader del movimento. «Tutti sono stati informati di non alzare nemmeno un dito anche se provocati. Non vogliamo essere etichettati - spiega - noi siamo cittadini che hanno il diritto di manifestare. Toglierci anche questo sarebbe l'ultimo sopruso che non ci meritiamo». «Le proteste ci sono perché non ci sono riferimenti anche temporali sulle riaperture. Più passa il tempo e più le cose peggiorano. La nostra categoria è una bomba a orologeria» aggiunge lo chef Alessandro Tomei.

Salvini: ristoratori vogliono solo lavorare, invito alla calma



«Non sarò in piazza con i ristoratori di 'Io apro', ma li ho sentiti ieri e oggi. Ci saranno alcuni incontri con esponenti di governo della Lega. Ovviamente ho invitato alla calma e al rispetto delle leggi e alle forze dell'ordine. Ma sono persone che chiedono di poter lavorare e li ascolto con estrema attenzione”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.