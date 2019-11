Manincor - Caldaro/Kaltern

La tenuta esiste dalla fine del Seicento e la cantina (300mila bottiglie) è un player di primo piano sulla scena altoatesina con 50 ettari produttivi in biodinamico (al momento la più grande tenuta dell'Alto Adige che vinifichi solo le proprie uve). Quando il conte Michael Goëss-Enzenberg subentrò nel 1991 allo zio nella conduzione dell'azienda introdusse metodi di coltivazione più naturali e la scelta biodinamica è legata non solo alla produzione vinicola, ma anche alla filosofia dell'azienda. Manincor è un'azienda familiare che punta alla raffinatezza e le scelte enologiche tendono all'equilibrio. La maggior parte dei vini fermenta spontaneamente per effetto dei lieviti naturali che provengono dai vigneti. I vini si possono assaggiare nello spazio dedicato all'esterno della nuova cantina, con vista sui vigneti.