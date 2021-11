Mannaia della pandemia sul gioco legale: - 22 miliardi la raccolta. In crescita ludopatia e illegalità

Ogni tre giorni scoperta una sala clandestina

Altri segnali di crescita del gioco illegale arrivano dai report delle operazioni di contrasto delle forze dell'ordine all’illegalità: tra inizio del 2020 e aprile 2021 ogni 3 giorni è stata scoperta una sala clandestina, 145 sono le inchieste condotte dalle forze dell'ordine, 1.000 le persone denunciate (493 nel 2019). Nelle pagine del report si legge che la lotta al gioco illegale per gli italiani «non si fa con soluzioni proibizioniste che penalizzano il gioco legale»: per il 59,8% degli italiani (il 63,4% tra i laureati e il 63,8% tra i giovani) limitare il gioco legale farebbe lievitare il numero di giocatori illegali, con vantaggi per la criminalità. Il 28,9% ritiene invece che il divieto di giocare tout court ridurrebbe il numero di giocatori, con vantaggi per la salute pubblica e la collettività, mentre l'11,3% non ha una opinione precisa sul tema. «Vietare il gioco tout court per gli italiani - si legge nel report - è una scelta inefficace e autolesionista».

Un fenomeno di massa

Nell'ultimo anno, il 37,8% degli italiani ha giocato a uno o più giochi legali tra lotto, lotteria, superenalotto, scommesse sportive, ippiche, Bingo, giochi online, slot machine. Diciannove milioni di persone nel periodo pandemico hanno giocato legalmente. La scelta di giocare è trasversale ai gruppi sociali e territori con qualche differenza da notare: infatti, giocano gli alti redditi (42,9%) come quelli bassi (35,2%), gli adulti (45,4%) come i giovani (45,2%) ma un po' meno gli anziani (18%), i residenti nel Sud e Isole (42,4%) come quelli nel Nord Ovest (36,6%), nel Nord Est (31,8%) e nel Centro (37,4%). Un fenomeno dimassa consueto e ordinario, componente basic dello stile di vita degli italiani.

Ludopatie: serve un sistema di contrasto integrato

Contro le ludopatie è necessario attivare un sistema di contrasto integrato, sanitario e di comunità. «Prioritaria - si legge nel report - è pertanto l'attivazione di un sistema di prevenzione e riabilitazione molto personalizzato, che consenta di individuare precocemente i rischi e attivare tempestivamente soluzioni modulate sul singolo caso>.

Il report segnala che «vietare il gioco tout court resta una pericolosa scorciatoia, che favorisce il gioco illegale, clandestinizza i giocatori compulsivi lasciandoli soli di fronte

ai problemi e, in ultima analisi, poco fa per combattere efficacemente il costo sociale e umano delle ludopatie».