Manolo Blahnik, chiude il negozio-leggenda di New York di Chiara Beghelli

Ci sarebbero dei dissapori fra la ceo del marchio (e nipote del fondatore) Kristina Hulsebus e gli ex soci George Malkemus e Anthony Yurgaitis dietro l’improvvisa decisione di Manolo Blahnik di chiudere lo storico negozio di New York nella West 54th Street, inaugurato nel 1982 e diventato icona della città grazie alla passione di Carrie Bradshaw, protagonista della storica serie “Sex and The City”, per i suoi “stilettos”. “Stiamo definendo una nuova strategia retail per il Nord America - ha commentato con il New York Post Carla Filmer, responsabile marketing del marchio fondato dal designer nel 1969 a Londra –. Presto annunceremo un nuovo indirizzo”. Nel frattempo, ecco la storia del brand e del suo stile