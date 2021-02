Manomano.it (fai-da-te) raddoppia i ricavi in Italia e punta sui partner locali di Enrico Netti

Raddoppia il fatturato di Manimano.it, piattaforma di e-commerce di origine francese specializzata nel fai-da-te e nella vendita di materiali per artigiani e i professionisti della casa. In Italia la società nel 2020 ha messo a segno una crescita del 100% arrivando a 130 milioni di vendite. Un risultato ottenuto anche grazie al lancio di due servizi: ManoMano Pro, la versione del marketplace dedicata esclusivamente alla clientela professione, tra i quali elettricisti, idraulici, architetti e muratori, e Mano Fulfillment, il primo polo logistico italiano, creato a Cremona in Lombardia. Il 2021 sarà l’anno del consolidamento della presenza nel Sud Europa, con l’ulteriore sviluppo dell’offerta locale per i professionisti, puntando sulla migliore esperienza da dare al cliente e rafforzare la relazione e il supporto ai sellers italiani. Nella macro area si prevede l’assunzione di 350 esperti in più nel corso del 2021, che andranno ad affiancare un team già cresciuto di più di 200 risorse nel 2020.

Quest’anno cresceranno anche le partnership commerciali che ManoMano avvia insieme ai più di 600 commercianti locali, circa l’80% del totale sulla piattaforma italiana, dando loro la possibilità di completare il percorso di trasformazione digitale (+24% crescita globale e-commerce italiano nel 2020 ) e allargare il proprio business oltre i confini nazionali. L’obiettivo sarà ancora una volta quello di aiutare i partner italiani nello stoccaggio e nella distribuzione dei prodotti, per soddisfare le necessità dei clienti. Un obiettivo avviato in Italia con l'apertura del centro logistico Mano Fulfillment e lo sviluppo di un servizio di consegna rapida e gratuita (1-2 giorni), con tracciamento totale dell’ordine e un servizio clienti dedicato.

Complessivamente ManoMano nel 2020 ha registrato un giro d’affari di 1,2 miliardi con il raddoppio dei ricavi sull’anno precedente e ora la società prevede l’assunzione di altre 350 risorse in Europa. «Nel 2019, abbiamo raggiunto un volume d’affari di 620 milioni con un obiettivo di 1 miliardo entro la fine del 2020. Siamo felici di annunciare che non solo abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati, ma lo abbiamo raddoppiato arrivando a 1,2 miliardi - dicono Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondatori e co-Ceo di ManoMano -. È grazie all’impegno del nostro team, alla nostra infrastruttura tecnologica e alla qualità delle relazioni con i nostri partner commerciali che, durante questo anno molto particolare, siamo stati in grado di soddisfare la crescente domanda di digitalizzazione tra i consumatori europei per il fai da te, il giardino e la casa».

L’e-commerce di ManoMano conta 50 milioni di visitatori unici al mese (+70% rispetto al 2019) e 7 milioni di clienti attivi (+100%). Con oltre 10 milioni di referenze e l’arrivo di nuove categorie come l’arredamento d’interni – che quest’anno ha avuto molto successo – ManoMano offre il più grande catalogo fai da te, giardinaggio e arredo casa del mercato.