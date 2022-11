Manovra, da 100 euro in più per i gemelli al nuovo bonus tv e decoder: tutte le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rush finale del governo sulla legge di bilancio attesa in Consiglio dei ministri lunedì pomeriggio. I capigruppo di Fdi e Lega di Camera e Senato sono arrivati da pochi minuti a Palazzo Chigi, dove è in programma l’incontro con la premier Giorgia Meloni sul dossier manovra. Si lavora allo stop allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. Nel provvedimento ci sarà invece il pacchetto relativo alla cosiddetta tregua fiscale.

Confermato il taglio di due punti del cuneo fiscale per un costo di circa 3,5 miliardi.

Il governo inoltre sta lavorando ad una serie di misure in favore della famiglia, in particolare della natalità

Ipotesi 100 euro in più per gemelli e nuclei numerosi

Alcune delle proposte che il ministero della Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, avanza in vista della messa a punto della prossima legge di bilancio riguardano il raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell’assegno unico universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. La maggiorazione avverrebbe a decorrere dal 2023.

Ipotesi rifinanziamento bonus tv e decoder

Rifinanziare per un altro anno il bonus tv e decoder. È invece la proposta per la legge di bilancio avanzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede uno stanziamento di 100 milioni di per il 2023. Il rifinanziamento è per due contributi già esistenti: per l’acquisto di tv, previa rottamazione di un apparecchio non conforme, con l’erogazione di un solo contributo per nucleo familiare, pari al 20% della spesa nel limite di 100 euro; per l’acquisto di apparecchi televisivi senza rottamazione o di decoder, con un contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro, 30 euro o il prezzo di vendita se inferiore.

Mix di aiuti contro il caro energia

Alla voce energia saranno destinati i due terzi delle risorse, partendo dalla base dei 21 miliardi in deficit. Allo studio c’è un “mix di aiuti”, spiega il sottosegretario all’economia Federico Freni, per coprire i primi tre mesi del 2023: in parte confermando lo sconto benzina, il bonus sociale ed i crediti di imposta, in parte pensando a ristori specifici per alcuni settori. Allo studio anche un fondo unico di supporto al fabbisogno energetico, da gestire con aiuti selettivi

Tregua fiscale, salta il rientro dei capitali

Per le cartelle fino al 2015 si va verso la cancellazione di quelle sotto ai mille euro e il pagamento con mini sanzione per quelle sopra i 3mila; ci sarebbero problemi di copertura per quelle tra mille e 3mila euro (che si volevano dimezzare). Non verrebbe proposta invece la ’voluntary disclosure’ sui capitali all’estero.