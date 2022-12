Manovra, 1.003 emendamenti su 3.024 dichiarati inammissibili. Salta estensione età pensionabile medici a 72 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 1003 su 3.024 gli emendamenti alla manovra depositati in commissione bilancio della Camera dichiarati inammissibili. In particolare sono 546 quelli che hanno ottenuto il semaforo rosso per mancanza di coperture adeguate gli altri perchè microsettoriali, o perchè ordinamentali o perchè deleghe. Entro le 14 di sabato 10 dicembre possono essere presentati i ricorsi.

Salta estensione età pensionabile medici a 72 anni

Non superano la scure dell’inammissibilità in commissione Bilancio della Camera gli emendamenti che, in via transitoria, estendono al settantaduesimo anno il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo per il personale medico del Ssn in servizio presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia, limitatamente allo svolgimento di attività clinicoassistenziali.



Salta emendamento tassa marmi a favore comuni Massa e Carrara

È finito sotto alla scure dell’inammissibilità l’emendamento a firma Amorese, numero 68.08, che istituisce una tassa sui marmi a favore dei comuni di Massa e Carrara. Sempre a firma del deputato di Fdi è saltato anche un altro emendamento, che proroga per gli anni 2023 e 2024 il contributo, già concesso per gli anni 2020 e 2021, al Pistoia Blues Festival.

Inammissibili commi emendamento su Fondazione Vittoriano, Marconi e La Girandola

È scattata anche l’inammissibilità per i commi 7, 9, 21 e 26 dell’emendamento a firma Mollicone (108.7), che recano rispettivamente disposizioni per il finanziamento delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali presso il ministero della Cultura, in materia di istituzione della fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Vittoriano”, in materia di contributo per il sostegno delle attività di rievocazione storica de “La Girandola” di Roma.

Verso proroga dehors liberi fino a fine giugno

Tra le proposte di modifica entrate nel pacchetto iniziale degli oltre 3mila, anche quello, a firma Cantalamessa (Lega), che prevede tavolini all’aperto liberi almeno fino a fine giugno 2023. La proposta prevede, per altri 6 mesi rispetto all’attuale scadenza del 31 dicembre, l’applicazione delle disposizioni decise nel 2020 in emergenza Covid, che consentono la posa temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni). Un altro emendamento a firma De Priamo (FdI) prevede invece la proroga per tutto il 2023.