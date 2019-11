Manovra, arriva il credito di imposta per Industria 4.0. Fonti Governo: verso dimezzamento Plastic tax Inizialmente i partiti avevano presentato in totale oltre 4500 proposte di modifica alla legge di bilancio. Ex Ilva: salta proposta della Lega per ripristinare lo scudo

Sono 184 gli emendamenti alla manovra giudicati inammissibili in commissione Bilancio al Senato: c’è tempo fino a stasera alle 19 per presentare le riformulazioni delle proposte.

A.Mittal: salta la proposta della Lega per ripristinare lo scudo

Tra questi, quello della Lega - a prima firma Matteo Salvini - per ripristinare lo scudo penale per l’ex Ilva. «Ilva: vergogna, governo in fuga - è stato il commento del leader leghista -. Da Conte e Renzi solo chiacchiere e bugie. Lasciano senza lavoro migliaia di lavoratori e condannano l’Italia a rinunciare a una produzione fondamentale per ogni paese industrializzato».

Rimangono da esaminare 500 proposte di modifica

Se i numeri fossero confermati, all’esame di Palazzo Madama in commissione resterebbero da esaminare circa 500 emendamenti segnalati come prioritari dai gruppi parlamentari. Inizialmente i partiti avevano presentato in totale oltre 4500 proposte di modifica alla legge di bilancio: un pacchetto sceso successivamente a quota 700 con il meccanismo degli emendamenti cosiddetti “segnalati”, vale a dire quelli considerati più importanti dai partiti. Intanto si va verso la riconferma del credito di imposta per Industria 4.0.

Patuanelli: ipotesi credito imposta per pacchetto 4.0

In manovra «il pacchetto 4.0 sarà riconfermato e prorogato per un anno. Questo è il minimo e anche una certezza. Ma, a saldi invariati, stiamo cercando di capire se già con questa legge di Bilancio si possa passare a un sistema diverso di incentivazione». Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione Industria al Senato sulle linee programmatiche del dicastero. Oggi il meccanismo, ha spiegato, «è diviso su iper e supermmortamento e credito d’imposta per ricerca sviluppo e formazione. Se tutto il pacchetto va sul credito d’imposta potremmo allargare la platea delle imprese del 40%. Infatti quelle a regime forfettario o che non hanno utile non possono avere accesso a iper e superammortamento», ha aggiunto il ministro. Patuanelli ha fatto quindi notare come «il vantaggio del credito d’imposta sia attrattivo per il mondo della piccola impresa».

Fonti governo: verso dimezzamento Plastic tax

Fonti di governo riferiscono che si va verso il dimezzamento della plastic tax e un ampliamento dei prodotti esentati dal nuovo prelievo (si veda Il Sole 24 Ore del 26 novembre). A essere esclusi dovrebbero essere non solo i prodotti compostabili ma anche quelli con una parte riciclata. La misura, contenuta nella legge di bilancio, sarà rivista nel corso dell'esame parlamentare e il governo ha già più volte assicurato che è pronta a modificarla.