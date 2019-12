Manovra 2020/Fondi per gli ospedali e l’abolizione del superticket

Sul fronte della Sanità, uno dei fiori all'occhiello del premier Conte inserito nella manovra è l'incremento delle risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Una quota delle risorse favorirà in particolare l'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di base. Il “pacchetto Sanità” comprende anche l'abolizione a partire dal 1° settembre 2020 del cosiddetto “superticket”, ovvero la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a carico dell'assistito. A disposizione per questo 185 milioni per il 2020 e 554 milioni di euro annui a partire dal 2021.