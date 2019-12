Manovra 2020/Fondi per la famiglia

Altra priorità dichiarata del Governo Conte II è il sostegno dei nuclei familiari in difficoltà. Per questo la manovra provvede a istituire il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.