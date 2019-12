Manovra 2020/Green New Deal

(Fotolia)

Tra le priorità della legge di Bilancio giallo-rossa spiccano le misure di tipo ambientale. Si punta ad esempio alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal italiano, mediante l'istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023. Parte del finanziamento disponibile (non meno di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022) sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.