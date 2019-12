Manovra 2020/Manutenzione e messa in sicurezza strade e infrastrutture

(Ansa)

Gli ultimi disastrosi eventi climatici che hanno interessato in particolare il Nord Italia e il Veneto hanno confermato la necessità di “mettere in cantiere” gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la messa in sicurezza degli edifici. La manovra incrementa quindi da 4,9 a 8,8 miliardi di euro il finanziamento dei contributi concessi a Enti locali e Autonomie con questo obiettivo. Previsti anche 2,78 miliardi di euro (per gli anni dal 2020 al 2034) per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici, strade, ponti e viadotti. Altri 6,1 miliardi di euro aggiuntivi andranno a Città e Province metropolitane (sempre per gli anni 2020-2034) per finanziare la manutenzione della rete viaria e delle scuole.