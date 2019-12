Manovra 2020/Nuove tasse e stangata sulle accise

(Fotolia)

Molte le novità sul fronte della tassazione. La plastic tax, ricalibrata più volte e in vigore da luglio, prevede nella sua ultima versione il taglio da 1 euro a 45 centesimi al chilo per i prodotti monouso. Slittamento a ottobre per la sugar tax. Praticamente azzerata, per il 2020, la stretta sull'imposizione delle auto aziendali che partirà comunque a luglio per i nuovi contratti. Per la copertura delle novità è stato “recuperato” un aumento delle accise sui carburanti a partire dal 2021. Frutto di un emendamento del Governo presentato negli ultimi giorni del passaggio in commissione la manovra prevede infatti una stangata sulla benzina e il diesel per effetto di un aumento delle clausole di salvaguardia sulle accise, sterilizzata per il 2020 ma non per gli anni successivi.