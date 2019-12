Manovra 2020/Premi a chi usa i pagamenti elettronici

(Fotolia)

La manovra introduce alcune «Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici». In pratica, per favorire la tracciabilità delle transazioni e contrastare l'evasione fiscale, il Governo intende incentivare il ricorso ai circuito di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito) garantendo un rimborso in denaro a chi utilizza questi strumenti. Lo stanziamento per i rimborsi è di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.