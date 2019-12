Manovra 2020/Risorse per i Comuni e la qualità dell’abitare

Una voce rilevante del bilancio 2020 riguarda le politiche per il territorio: lo stanziamento ammonta a complessivi 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034, che si tradurranno in contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Si punta in particolare a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. La ripartizione verrà disciplinata da un Dpcm da emanare entro il 31 gennaio 2020. Previsto anche Programma nazionale per la qualità dell'abitare con una dotazione complessiva di oltre 853 milioni euro per gli anni 2020-2033