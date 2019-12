Manovra 2020/Taglio del cuneo fiscale

In materia di lavoro e occupazione la legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, puntando al taglio del cosiddetto “cuneo fiscale”. Per centrare l'obiettivo viene quindi istituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021.