Manovra 2020/Taglio Fondi Pa per spending review

(Fotolia)

Tra le misure alla voce risparmi della Pubblica amministrazione la manovra prevede il definanziamento causa spending review della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri per complessivi 977 milioni di euro per il 2020, 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal2022.