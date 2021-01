Manovra 2021, tante le misure per il settore culturale Con 156 voti favorevoli e 124 contrari, è stata approvata al Senato la maximanovra da 40 miliardi di euro. Tra novità e conferme, molte le misure previste per uno dei comparti più danneggiati dall'emergenza di Roberta Capozucca

Si è fatta attendere, quest'anno, la nuova Legge di Bilancio che il Senato ha approvato in tempi record il 30 dicembre insieme al bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ( Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.178 ). Nel testo della Manovra, molte le misure dedicate alla cultura e al turismo, che tra sgravi fiscali e investimenti cercherà di scongiurare il tracollo di uno dei settori più duramente colpiti dall'emergenza Covid.

Si va quindi dal tax credit per le ristrutturazioni e le locazioni, fino alla costituzione di nuovi fondi a sostegno della digitalizzazione dei piccoli musei, delle Imprese Culturali e Creative e del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco con l'istituzione di un Osservatorio Nazionale. Nell'ambito degli investimenti, è stato inoltre disposto l'aumento del limite di spesa per l'assunzione di professionisti esterni nei luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, che passa da 16 milioni a 24 milioni di euro nel 2021.



Risorse al Mibact

Confermato lo stanziamento di 25 milioni di euro nel 2021 e di 20 milioni nel 2022 da destinare al funzionamento dei luoghi della cultura statali per fronte alle mancate entrate da vendita di biglietti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Tra le novità introdotte nell'ambito dei musei statali, anche un Fondo che consente al Mibact l'acquisto in via di prelazione i beni culturali. Il budget predisposto è di 10 milioni di euro per il 2021, di 15 milioni nel 2022 e di 5 milioni a decorrere dal 2023. Sale poi a 11 milioni, il Fondo a disposizione dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact per operazioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Sono stati stanziati, inoltre, 4 milioni di euro per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico e 3 milioni per i parchi sommersi.

I Fondi, che saranno interamente gestiti dalle Regioni, finanzieranno interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione e di sicurezza dei complessi carsici a vocazione turistica.

Fondo per le Icc

Tra le misure più interessanti, c'è l'istituzione di un Fondo per le Imprese Culturali e Creative (Icc) dal valore di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse, che legittimano un settore capace di generare il 6,1% della ricchezza prodotta nel Paese, sono destinate a sostenere le Icc attraverso la concessione di contributi e agevolazioni nell'accesso al credito, ma anche per la promozione di collaborazioni tra le imprese creative e altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali e le Università.

Fondo per l'audiovisivo

Incrementate da 400 milioni a 640 milioni di euro annui le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La disposizione, inoltre, eleva al 40% l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione, di distribuzione e per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.