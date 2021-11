Manovra 2022, le pagelle Ue: bene l’Italia sul Pnrr, ma attenzione alla spesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante le incertezze relative alla ripresa economica, la Commissione europea è convinta che i paesi con un debito pubblico elevato – come l'Italia – debbano prestare cruciale attenzione alla sostenibilità di bilancio. Quest'ultima è particolarmente importante in un contesto nel quale la politica monetaria della Banca centrale europea è destinata a diventare più restrittiva, con un probabile impatto sui tassi d'interesse finora mantenuti artificialmente bassi.

In alcuni paesi, come l'Italia, «stiamo registrando una crescita rapida della spesa corrente», ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, 50 anni, parlando ad alcuni quotidiani europei, tra cui Il Sole/24 Ore. «Invitiamo il governo italiano a introdurre le necessarie misure» durante l'iter di approvazione del bilancio «per limitare l'aumento della spesa».

Spesa corrente in rialzo dell’1,5%

La presa di posizione giunge nel giorno in cui l'esecutivo comunitario ha pubblicato i suoi giudizi sulle Finanziarie del 2022. Secondo le più recenti stime comunitarie, la spesa corrente finanziata a livello nazionale è destinata a crescere l'anno prossimo dell'1,5% del prodotto interno lordo. L'attenzione alla spesa e quindi all'andamento dei conti pubblici è resa più necessaria dai rischi di stretta monetaria da parte della Bce.

L'istituto monetario ha già annunciato che ridurrà gli acquisti di debito pubblico sui mercati. Ciò avrà un impatto al rialzo sui tassi d'interesse penalizzando i paesi a più alto debito.«La Bce è indipendente – ha detto l'ex premier lettone –. La sua politica monetaria è però un elemento che dobbiamo tenere in conto. I paesi a più alto debito devono perseguire politiche più prudenti per assicurare la sostenibilità di bilancio nel medio e lungo termine. Gli attuali tassi d'interesse molto bassi non possono essere dati per scontato, anche per via delle prospettive di inflazione che stanno cambiando. È importante quindi perseguire politiche prudenti anche per garantire l'accesso ai mercati».

Il giudizio sulla manovra italiana

La Commissione europea ritiene che la Finanziaria per il 2022 rispetti gli obiettivi legati al Piano per il rilancio economico (noto con l'acronimo Pnrr). Tra le altre cose, preserva gli investimenti a livello nazionale. Al tempo stesso, l'esecutivo comunitario è deluso dall'aumento della spesa pubblica corrente finanziata a livello nazionale, anche se il debito in percentuale del PIL dovrebbe mostrare un calo - per via della crescita economica - dal 155,6% del 2020 al 151,0% nel 2023.