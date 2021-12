Manovra 2022 / Sgravi a Pmi che assumono apprendisti, stretta contro falsi tirocini

Contro i falsi «stage» e tirocini la maggioranza ha deciso di rinnovare gli sconti contributivi al 100% per le Pmi che assumono nei primi tre anni e di alzare le multe, fino a 6mila euro, per chi non paga l’indennità prevista per i tirocinanti. Per il solo 2022 arriva anche uno sgravio dello 0,8% dei contributi per chi ha redditi fino a 35mila euro.

