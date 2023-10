Manovra 2023: la maggioranza al lavoro per evitare incidenti di percorso in commissione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si apre la sessione di bilancio e l’attenzione è tutta per la commissione Bilancio del Senato dove da inizierà l’esame della manovra. A guardare i numeri la maggioranza è chiamata a una prova di compattezza per evitare incidenti di percorso. La situazione, infatti, è di 12 voti a 10 per il centrodestra considerato anche il presidente che, in genere, per prassi non vota.

I numeri della maggioranza

In commissione sono presenti sei senatori di Fratelli d’Italia (Nicola Calandrini, Paola Ambrogio, Matteo Gelmetti, Guido Quintino Liris, Lavinia Mennuni e Vita Maria Nocco). Tre della Lega (Elena Testor; Claudio Borghi e Marco Dreosto), due di Forza Italia: Claudio Lotito e Dario Damiani. Infine, Mario Borghese, eletto all’estero con Noi Moderati.

I numeri dell’opposizione

L’opposizione può contare invece su quattro esponenti del Partito democratico (Antonio Misiani, Beatrice Lorenzin, Daniele Manca e Antonio Nicita). Tre i senatori del Movimento 5 Stelle (Concetta D’Amante, Stefano Patuanelli e Mariolina Castellone). Ci sono poi Tino Magni (Avs), Pietro Patton delle Autonomie e Raffaella Paita di Italia viva.

I rapporti di forza in Aula

Diverso il discorso se si guarda ai numeri dell’Aula con la maggioranza che può contare su numeri decisamente solidi. Sono 115 i senatori del centrodestra: 63 quelli di Fratelli d’Italia (che scendono a 62 se si esclude il presidente Ignazio La Russa che in genere non vota), 29 quelli della Lega, 17 di Forza Italia, 6 di Noi Moderati. L’opposizione può contare invece su 86 parlamentari: 37 del Pd, 28 di M5s, 6 delle Autonomie, 4 di Avs, 7 di Iv e 4 di Azione. Dal computo sono esclusi i cinque i senatori a vita.