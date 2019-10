Manovra da 31 miliardi, dall'addio al superticket allo stop agli aumenti Iva

Il consiglio dei ministri ha varato la manovra da 31 miliardi che avvia, fra le altre, il Green new deal con uno stanziamento di 10,5 miliardi in tre anni. Il piatto forte sul fronte della sanità é l'abolizione del superticket, il balzello da 10 euro a ricetta su visite ed esami che sarà cancellato entro il 2020. Poi il taglio del cuneo fiscale che partirà dal 1 luglio 2020 con una dote iniziale di 3 miliardi, che nel 2021 raddoppiano. Stop, poi, agli aumenti IVA per 23,1 miliardi. Ecco, in sintesi, le principali misure della manovra per il 2020.