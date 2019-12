Manovra, 334 sì, 232 no e 4 astenuti: ok della Camera alla fiducia. Gualtieri: da gennaio tavolo per il taglio del cuneo Nessun aumento dell'Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta all'evasione, che si traduce in incentivi all'uso delle carte di credito, e stop al superticket. E poi plastic tax e sugar tax. Ecco i temi principali del provvedimento. di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

La manovra non cambia più: ecco tutte le novità

3' di lettura

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio. I sì sono stati 334. I no 232, 4 gli astenuti (votanti 566 su 630 deputati, presenti in 570; soglia maggioranza a quota 284) . Il via libera definitivo al provvedimento è atteso in serata, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Nessun aumento dell'Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta all'evasione, che si traduce in incentivi all'uso delle carte di credito, e stop al superticket. E poi plastic tax e sugar tax. Ecco i temi pricipali del provvedimento.

Gualtieri: maggioranza solida, ora taglio del cuneo

«I voti dimostrano che la maggioranza è solida, ora le riforme», ha commentato al Tg5 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. «Abbiamo scampato l’aumento dell’Iva per l’anno prosismo, non era scontato. Nella prossima manovra toglieremo quelle per il 2021», ha aggiunto. «Abbiamo stanziato 3 miliardi per ridurre le tasse sul lavoro. Da gennaio ci vedremo con le parti sociali per reperire le risorse per rivedere il sistema fiscale e ridurre la pressione fiscale su lavoro e impresa dal 2021»

Al voto di fiducia assenti 4 deputati M5s, 3 di Iv

Quattro deputati M5s e tre di Italia viva risultano assenti al voto di fiducia sulla manovra alla Camera. A quanto risulta dai tabulati d'Aula, al momento della chiama erano presenti 204 deputati M5s su 215, 86 parlamentari Pd su 88 («I due assenti erano uno in missione e uno assente giustificato»), 26 deputati di Iv su 29 e 11 di Leu su 12. Per il M5s risultano assenti Giorgio Trizzino, Michele Gubitosa, Alessandra Ermellino, Stefania Mammì. Nel Pd è assente Francesca La Marca. Per Iv mancano Giacomo Portas, Davide Bendinelli, Mattia Mor. Non presente al momento del voto anche Erasmo Palazzotto di Leu. Si sono astenuti i deputati del gruppo Misto Gebhard, Schullian, Plannger e Sgarbi

Manovra da 32 miliardi

Il blocco dell’aumento dell’Iva è costato 23 miliardi di euro: il valore complessivo della manovra è di 32 miliardi. Il mancato disinnesco dell'aumento sarebbe pesato per circa 541 euro all'anno sui budget familiari. Per il cuneo fiscale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021: entra in vigore a luglio 2020 e si tradurrà in circa 50 euro in più nelle buste paga dei lavoratori al di sotto di una certa soglia di

reddito.

Il bonus Befana

Fra gli strumenti per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, la manovra introduce il bonus Befana, cioè il rimborso di una parte degli acquisti fatti con carte di credito e bancomat: i dettagli verranno definiti con ulteriori interventi normativi.