Manovra da 40 miliardi, via libera definitivo. Ora è legge L’aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia posta dall’esecutivo sul disegno di legge di Bilancio. I sì sono stati 156 , i no 124, nessun astenuto. Il testo è identico a quello licenziato dalla Camera. Evitato in extremis l’esercizio provvisorio

Via libera definitivo alla manovra da 40 miliardi. L’aula del Senato ha votato la fiducia posta dall’esecutivo sull'articolo 1 del Ddl di Bilancio 2021 nel testo arrivato dalla Camera. I sì sono stati 156 , i no 124, nessun astenuto.

Un provvedimento che quest’anno ha registrato un percorso parlamentare diverso dalla prassi, a cominciare dai tempi per la conversione che sono stati particolarmente stretti (il governo ha posto la fiducia in entrambi i rami). L’esame in prima lettura alla Camera è infatti iniziato solo nella seconda metà di novembre, con il risultato che nel passaggio finale i senatori non hanno potuto far altro che accettare un pacchetto “chiavi in mano”, altrimenti sarebbe scattato l’esercizio provvisorio. Il prima via libera a Montecitorio ha registrato 298 sì, 125 no e 8 astenuti.

Arriva l’«anno bianco» per le partite Iva

Tra le misure della legge di Bilancio 2021 entra un nutrito pacchetto lavoro, che prevede l’allungamento della cassa integrazione di emergenza di altre 12 settimane, tutte gratuite per le imprese. Il blocco dei licenziamenti seppur con eccezioni proseguirà fino al 31 marzo, e sempre fino a fine marzo si confermano le deroghe alle causali del decreto Dignità su proroghe e rinnovi dei contratti a termine. Con un fondo da un miliardo arriva un “anno bianco” di esonero dei minimali contributivi per tutte le partite Iva e i professionisti, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia. Le misure sul lavoro pesano circa sette miliardi.

Si ridisegna inoltre il contratto di espansione, con lo scivolo, per i soggetti a 5 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata, che si estende alle imprese con oltre 250 addetti (per quelle sopra i mille c'è il vincolo a fare un'assunzione ogni tre uscite, ma ci sono altri dodici mesi di sconto Naspi, oltre ai canonici 24 mesi).

Proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna

Nella manovra c’è anche un pacchetto previdenza. In questo caso ne fanno parte la proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna, il prolungamento fino al 2023 dell’isopensione (gli scivoli fino a sette anni in caso di crisi aziendali, tutti a carico delle imprese) e il recepimento della sentenza della Consulta sulle pensioni d’oro.