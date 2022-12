Manovra, 6 crediti d’imposta potenziati e prorogati ma il mercato è in affanno

I NUMERI Loading...

Rischio blocco e contromisure

L’impressione, insomma, è che una grossa fetta dei crediti d’imposta – di ogni origine – debba ancora essere compensata o sia ancora alla ricerca di un compratore. Con il mercato bancario ingolfato dai bonus casa, il rischio è che i vecchi e nuovi tax credit contro il caro bollette restino per lo più sulla carta. Confindustria ha già lanciato l’allarme nei giorni scorsi, suggerendo alcuni correttivi: dalla possibilità di frazionare i crediti per ogni singolo periodo (così da poterne compensare una parte e cederne un’altra) fino all’allungamento dei tempi per la compensazione (che, come detto, viene in parte accolta nel Dl Aiuti-quater). Per le imprese è una corsa contro il tempo.

IL QUADRO DELLE MISURE

1 - ENERGIA ELETTRICA

Tax credit energia ancora potenziato

Confermato per il primo trimestre 2023 il tax credit sui costi dell’elettricità acquistata e utilizzata (o prodotta e autoconsumata) dalle imprese energivore (consumo medio di almeno 1 GWh/anno, in settori specifici) e non energivore (con contatori di almeno 4,5 kW).

Il tax credit passa dal 40 al 45% per le energivore; e dal 30 al 35% per le non energivore. In entrambi i casi i requisiti di aumento del 30% del costo in bolletta nel IV trimestre 2022, rispetto al periodo 2019, sono ampiamente soddisfatti.

2 - GAS NATURALE

Il credito d’imposta sul gas arriva al 45%

Prorogato nel primo trimestre 2023 anche il tax credit sulla spesa per il gas consumato per usi non termoelettrici, dalle imprese gasivore (consumo medio di gas di almeno 94.582 Smc annui, iscritte nell’elenco Cassa servizi energetici e ambientali) e non gasivore. Per tutte le imprese, gasivore e no, il credito sale dal 40 al 45 per cento. Il requisito dell’aumento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas sul mercato Mi-Gas nel IV trimestre 2022, rispetto al pari periodo 2019, è largamente superato.

3 - CARBURANTE

Agricoltura e pesca, bonus esteso

Considerato l’aumento del gasolio e della benzina, la manovra punta a estendere al primo trimestre 2023 anche il credito d’imposta sull’acquisto del carburante necessario all’attività agricola, della pesca e agromeccanica (codice Ateco 1.61). Il tax credit è pari al 20% della spesa per il carburante, al netto dell’Iva. Il contributo viene riconosciuto alle imprese agricole e della pesca anche sui costi per gasolio e benzina usati nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.