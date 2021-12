Manovra, più tempo per pagare le cartelle di gennaio-marzo 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Passa a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del 2022. Arrivano dieci milioni a sostegno dei proprietari di case che sono state occupate in maniera abusiva. Stop alla tassa sui tavolini per tre mesi. E ancora edili-ceramisti andranno in pensione prima con 32 anni contributi. Sono alcune delle misure approvate dalla commissione Bilancio del Senato che, dopo una lunga trattativa tra le forze di maggioranza e il ministero dell’Economia, in prima linea nella non facile missione di individuare le coperture, ha dato il via alle prime votazioni.

Votazioni iniziate durante la notte

La commissione Bilancio del Senato ha iniziato infatti alle due di notte di martedì 21 dicembre il voto sugli emendamenti al ddl di Bilancio. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. I senatori sono ancora in attesa dell’emendamento sul superbonus, ma restano altri nodi. Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ha annunciato su Twitter il via libera all’innalzamento a 10mila euro del bonus mobili, a fondi per la cura dell’autismo e per il contrasto ai disturbi alimentari e allo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato. Dieci milioni a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Per il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, non si chiuderà prima delle ore 15. Ecco alcune delle soluzioni che hanno ottenuto il via libera della Commissione.

Loading...

Dieci milioni ai proprietari di case occupate abusivamente

Arriva un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. Lo prevede un emendamento riformulato, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Un impegno in questo senso era stato richiesto al governo da parte di Fratelli d’Italia. Secondo la norma, le modalità di attuazione saranno dettate con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia e con quello dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Edili-ceramisti, pensione prima con 32 anni contributi

Scende da 36 a 32 anni di contributi la soglia a cui, a 63 anni di età, edili e ceramisti potranno andare in pensione anticipata aderendo all’Ape social. Lo prevede la norma contenuta in un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama.

Da 60 a 180 giorni per cartelle gennaio-marzo

È prolungato a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del 2022: lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Come si legge nella relazione tecnica, l’intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché «a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell’anno 2022».