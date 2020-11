Manovra, 7mila emendamenti e un budget di 800 milioni per le modifiche in parlamento: è già assalto alla diligenza Per la maggioranza, il gruppo che ha presentato più emendamenti alla manovra è M5s, oltre mille. Il Pd 803, Iv 668 e Leu 179. Per l'opposizione oltre 1200 sia Forza Italia sia la Lega, oltre 900 Fdi di Andrea Carli

Assegno unico, giovani, vaccini, lavoro e Sud: ecco la manovra da 40 miliardi

3' di lettura

Tante richieste, ma le risorse a disposizione non lasciano ben sperare. Il disegno di legge di bilancio, la cosiddetta “manovra”, nel solo primo passaggio parlamentare, alla Camera, è stato travolto da una valanga di emendamenti: 7mila quelli depositati in commissione Bilancio. La coperta è dunque ancora una volta corta: deputati e senatori (ma soprattutto i primi, considerato che per la legge di Bilancio la partita delle modifiche/integrazioni si giocherà soprattutto a Montecitorio) avranno a disposizione 800 milioni per coprire eventuali modifiche al provvedimento . Anche quest’anno, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, la manovra fa da scenario al consueto “assalto alla diligenza”. Nel passaggio in Parlamento, i partiti di maggioranza mirano ad aggiungere tasselli che considerano significativi, ma che non sempre riusciranno a comporre il puzzle finale delle soluzioni che saranno messe in campo.

Il tutto mentre al Senato si mettono in fila i decreti Ristori. Dopo il via libera nelle ultime ore alla quarta edizione della “saga”, il testo del primo provvedimento si appresta a inglobare quelli degli altri tre (Bis, Ter e Quater).

Da M5s (maggioranza ) oltre mille proposte di modifica

Per la maggioranza, il gruppo che ha presentato più emendamenti alla manovra è M5s, oltre mille. Il Pd 803, Iv 668 e Leu 179. Per l'opposizione oltre 1200 sia Forza Italia sia la Lega, oltre 900 Fdi.

La proposta di introdurre la patrimoniale

Quello che non è passato sotto traccia è l’emendamento depositato da alcuni deputati del Pd e di Leu (primi firmatari Matteo Orfini della minoranza Dem e Nicola Fratoianni della componente di Sinistra Italiana in Leu) a favore dell’introduzione di una patromoniale. In particolare, l'emendamento chiede l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un'aliquota progressiva minima dello 0,2% «sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro e fino a 1 milione di euro» per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021, invece, è prevista un'aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro. L'emendamento prevede poi, per i patrimoni all'estero «suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia», multe dal 3% al 15% dell'importo nel caso in cui non vengano dichiarati «sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale».

Nel pacchetto la proroga del superbonus 110%

Tra le richieste di correttivi alla legge di Bilancio quella di rinnovare e stabilizzare la cedolare secca, con aliquota al 21%, per l'affitto dei negozi a partire dai contratti stipulati nel 2021. È tornata in campo la proroga dei bonus al 110%. La richiesta di una proroga al dicembre 2023 dei superbonus, cioè delle detrazioni fiscali al 110% per interventi di miglioramento energetico e sismico degli immobili, è firmata da una settantina di deputati di tutte le forze di maggioranza: M5s, Pd, Iv e Leu. L'intento è condiviso, ma nella maggioranza e nel governo ci sono perplessità legate al costo. Per questo l'idea di prolungare la misura potrebbe essere messa in frigo fino all'arrivo del Recovery fund.