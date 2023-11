Manovra, Abi: rendere strutturale taglio cuneo e fondo prima casa per giovani. Ance: su immobili tasse punitive

Ance: su casa tasse punitive, 1,9 miliardi in 3 anni

Nella manovra l’aumento della tassazione sugli immobili «appare ingiustificatamente punitivo. Dalla relazione tecnica al ddl, emerge infatti un consistente aumento del prelievo fiscale sulla casa per circa 1,9 miliardi di euro nel triennio». Lo ha sottolineato la presidente dell’Ance Federica Brancaccio in audizione in Senato, auspicando che le maggiori entrate «siano quantomeno destinate alla riduzione della pressione fiscale sulla casa e servano a finanziare incentivi utili alla rigenerazione urbana delle nostre città», partendo dalla proroga del Superbonus per i lavori in dirittura d’arrivo nei condomini.

Proroga superbonus per lavori già avviati

È «necessaria» la proroga del superbonus per consentire il completamento dei lavori già avviati, ha infatti sottolineato Brancaccio. «L’Ance - ha aggiunto - condivide la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia ma sottolinea che la Legge di Bilancio non affronta le due principali criticità in atto relativo al Superbonus: la necessità di una limitata proroga per i lavori condominiali in corso, colpiti da numerosi rallentamenti, e lo sblocco dei crediti incagliati»

Fondi per Ponte Stretto non a discapito di altri interventi

Non solo. I finanziamenti destinati al Ponte sullo Stretto devono essere «aggiuntivi» e non andare «a discapito di interventi diffusi sul territorio necessari per rendere competitiva quell’area del Paese». È la richiesta arrivata dalla presidente dell’Ance Federica Brancaccio nel corso dell’audizione sulla Manovra in Senato (commissioni Bilancio riunite). I costruttori hanno sottolineato come «l’articolato del Disegno di Legge dispone, infatti, nuovi stanziamenti per circa 13,3 miliardi di euro nel periodo 2024-2038, di cui 4,1 miliardi per il triennio 2024-2026. Gli stanziamenti risultano destinati per oltre i 3/4 alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nei prossimi tre anni. Tale quota raggiunge l’87% dei fondi stanziati se si considera la totalità degli stanziamenti pluriennali previsti fino al 2038».

Confedilizia: per affitti lunghi incentivi e tutele

Confedilizia, dal canto suo, è contraria all’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e tale contrarietà «permarrebbe anche qualora la norma approvata in Consiglio dei ministri fosse - come preannunciato - modificata nel senso di escludere l’incremento di tassazione in caso di locazione breve di un solo appartamento». Lo ha sottolineato il presidente dell’associazione, Giorgio Spaziani Testa, in audizione sulla manovra in Senato. «Se l’intento del Governo è quello di favorire le locazioni di lunga durata, - ha spiegato - la strada da seguire non è quella delle norme fiscali punitive bensì quella degli incentivi e delle tutele. Quanto agli incentivi, la Confederazione ha proposto l’azzeramento dell’Imu - o, in subordine, il suo dimezzamento - in caso di locazione degli immobili abitativi attraverso i contratti cosiddetti concordati, a canone calmierato (l’onere sarebbe di circa 250 milioni di euro nella prima ipotesi e di circa 80 nella seconda) e un chiarimento legislativo circa l’applicabilità in tutta Italia della cedolare secca al 10 per cento per gli stessi contratti”. Quanto alle tutele, la Confedilizia suggerisce di accelerare gli sfratti attraverso l’affidamento delle esecuzioni anche a soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari.

Cgil: questione cruciale è rilancio investimenti, crescita e Pil

«Non chiediamo la ’manovra per i mercati’, ma rivendichiamo una manovra per i lavoratori, i pensionati, i precari, le giovani generazioni, perché il vero problema non è tanto il debito pubblico (il numeratore), ma il Pil (il denominatore) che, anche a causa delle politiche del Governo, sta flettendo. La questione cruciale, dunque, è come si rilanciano, anche al fine di mettere in sicurezza la finanza pubblica, gli investimenti, la crescita e il Pil. Dall’altra parte, non possiamo nemmeno condividere la valutazione positiva ed entusiastica di taluni, che l’hanno definita una ’manovra espansiva». È la posizione della Cgil, espressa dal segretario confederale Christian Ferrari, nella audizione sul Ddl di bilancio con la manovra. «Purtroppo - aggiunge - non c’è alcun “miracolo italiano”».